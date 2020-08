POL-NB: Nachmeldung: Sachbeschädigung an 93 Fahrzeugen - Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen

Neubrandenburg (ots) - Nach Veröffentlichung der gestrigen Pressemitteilung "Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mindestens 35 Fahrzeugen" (17.08.2020 12:27 Uhr) haben sich weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Das Volvo-Autohaus in der Neustrelitzer Straße sowie weitere Privatpersonen, die in der Südstadt, im Katharinenviertel sowie in der Oststadt wohnhaft sind, haben sich bei der Polizei gemeldet und die Beschädigung am Lack ihres Fahrzeuges angezeigt. Hierbei wurden auch Hinweise über eine mögliche Täterbeschreibung bekannt.



Am 17.08.2020 gegen 16:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg informiert, dass soeben mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Bethanien-Centers durch Lackkratzer beschädigt wurden. Auf Grund des möglichen Zusammenhangs zu den vorausgegangenen Sachbeschädigungen haben sich mehrere Funkstreifenwagen in Richtung Bethanien-Center begeben. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg haben schon bei der Anfahrt auf mögliche Tatverdächtige geachtet, da ja eine mögliche Täterbeschreibung bekannt war. Auf der Anfahrt zum Bethanien-Center ist den Beamten eine männliche Person im Bereich des Tankstellengeländes in der Neustrelitzer Straße aufgefallen, auf die die Personenbeschreibung passte. Die Beamten haben angehalten und den 34-jährigen Deutschen kontrolliert. Da sich der Neubrandenburger nicht ausweisen konnte, wurde der 34-Jährige zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht. Hier konnte seine Identität zweifelsfrei geklärt werden.



Es besteht ein Tatverdacht gegen den 34-jährigen polizeibekannten Mann. Die Ermittlungen stehen aber noch am Anfang. Auch am heutigen Morgen meldeten sich immer noch Geschädigte, die Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen an ihren Fahrzeugen erstatteten. Zum Zeitpunkt der hiesigen Pressemitteilung wurden Sachbeschädigungen an 93 Fahrzeugen polizeibekannt. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg waren bei zahlreichen Geschädigten zur Anzeigenaufnahme. Auf Grund der Vielzahl wurden auch einige Geschädigte zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg zur Anzeigenaufnahme gebeten. Der entstandene Sachschaden liegt weit über 100.000 Euro. Die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.



Erstmeldung:



In der Nacht vom Sonntag, den 16.08.2020 zum Montag, den 17.08.2020 ist es zu zahlreichen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Stadtgebiet von Neubrandenburg gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand mehrere Privatfahrzeuge sowie Fahrzeuge auf den Geländen drei Autohäuser zerkratzt. Die angegriffenen Fahrzeuge standen auf dem Gelände der Autohäuser Grützner und Brinkmann in der Neustrelitzer Straße, auf öffentlichen Parkplätzen in der Clara-Zetkin-Straße, Wilhelm-Külz-Straße und Petrosawodsker Straße sowie auf dem Gelände des Autohauses Autoland in der Woldegker Straße.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt 35 Fahrzeuge beschädigt. Die Täter haben den Lack an den Fahrzeug willkürlich zerkratzt, an manchen Fahrzeugen sogar mehrfach an den Seiten und auf der Motorhaube. Der Sachschaden ist sehr schwer zu schätzen und wird auf mindestens 35.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg haben Strafanzeigen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass eine Gruppe von Tatverdächtigen für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind. Ein Motiv ist derzeit nicht erkennbar, da Fahrzeuge verschiedener Fahrzeugmarken in verschiedenen Farben und von verschiedener Geschädigten angegriffen wurden. Die Polizei geht von Vandalismus aus.



Zeugen, die in der Nacht von Freitag, vom Sonntag, den 16.08.2020 zum Montag, den 17.08.2020 auffällige Personenbewegungen im Bereich Südstadt und Oststadt in Neubrandenburg wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



