POL-GÜ: Radfahrerin verstirbt an der Unfallstelle

Rostock Sievershagen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 52 jährige deutsche Radfahrerin ums Leben gekommen ist, kam es am 18.08.2020 gegen 06:40 Uhr auf der B105, Höhe Ostseepark Sievershagen. Die 52 Jährige war mit ihrem Fahrrad unterwegs und überquerte an der Ampelanlage den Fußgängerüberweg bei grün, als aus Richtung Rostock der 20 jährige Deutsche mit seinem Auto angefahren kam. Vermutlich hat er übersehen, dass die Ampel für ihn rot zeigte und fuhr die Frau an. Trotz sofort eingeleiteter Erster Hilfemaßnahmen verstarb sie kurz darauf an der Unfallstelle. Eine halbseitige Sperrung wurde eingerichtet. Zur Ermittlung des Unfallherganges ist die Dekra im Einsatz. Der Sachschaden wird mit 8.000 Euro Euro angegeben.



