POL-NB: Betrunkener Fahrzeugführer fährt unerlaubt mit einem PKW und flüchtet vor der Polizei

Sassnitz (ots) - Am 17.08.2020 gegen 19:15 Uhr teilte ein 31-jähriger Deutscher aus Sassnitz mit, dass ein Bekannter seinen PKW, einen Hyundai i30, unbefugt nutzt. Der Hinweisgeber hat Für einen kurzen Moment seinen PKW verlassen. Zu diesem Zeitpunkt saß sein Bekannter auf dem Beifahrersitz und der Zündschlüssel steckte noch im Fahrzeug. Diese Gelegenheit nutzte der Bekannte, ein 32-jährige Deutscher, aus und fuhr mit dem Fahrzeug davon. Umgehend wurden alle in der Nähe befindlichen Funkstreifenwagen über den Sachverhalt informiert. Auf der Autobahn A 20 konnte das Fahrzeug dann durch Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei festgestellt werden. Anhaltesignale missachtete der 32-Jährige und versuchte mit sehr hoher Geschwindigkeit sich einer Kontrolle zu unterziehen. Auf dem Parkplatz Trebeltal stellte er das Fahrzeug ab und versuchte sich fußläufig zu entfernen. Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Verfolgung durch die Polizeikräfte gestellt werden. Bei der Festnahme leistete er aktiven Widerstand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,90 Promille. Weiterhin wurde bekannt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nun muss er mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt im öffentlichen Straßenverkehr, unbefugter Benutzung eines Kraftfahrzeuges, Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Der Fahrzeughalter ist über den Verbleib seines Fahrzeuges informiert worden. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt.



