POL-SN: Polizeiliche Durchsuchungsmaßnahmen in den Morgenstunden des 17.08.2020

Schwerin (ots) - Am heutigen Morgen fanden in mehreren Wohnungen im Bereich des Stadtteils Mueßer Holz Durchsuchungsmaßnahmen statt.



Im Einsatz waren Kräfte des Spezialeinsatzkommandos MV, der Bereitschaftspolizei und des Kriminalkommissariats Schwerin.



Die Durchsuchungen erfolgten auf der Grundlage von vorliegenden Beschlüssen des Amtsgerichtes Schwerin, beantragt durch die Staatsanwaltschaft Schwerin.



Gesucht wurden Beweismittel, die zur Aufklärung einer gefährlichen Körperverletzung, die vor mehreren Wochen im Bereich Straßenbahnhaltestelle Keplerstraße stattfand, dienen.



Bei den Durchsuchungen wurden Betäubungsmittel, Bargeld, Utensilien die dem Konsum von Betäubungsmittel dienen und andere Zufallsfunde sichergestellt.



Die Polizei leitete weitere Ermittlungsverfahren ein.



