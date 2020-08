LWSPA M-V: Motorboot in der Drehbrücke Malchow beim Schließen eingeklemmt

Waldeck/ Waren (ots) - In den Nachmittagsstunden des gestrigen Tages führte ein 50 - jähriger Sportbootführer aus Sachsen-Anhalt sein privates Motorboot auf dem Malchower See. Bei der Passage der Drehbrücke Malchow in Richtung Plau am See wurde das ca. 12 m lange Boot beim Schließen der Drehbrücke aus bisher ungeklärter Ursache eingeklemmt. Glücklicherweise ist dabei keine Person verletzt worden. Die Beamten der Wasserschutzpolizei Waren nahmen den Unfall auf und stellten Zeugen fest. Die Funktion der Drehbrücke ist durch diesen Zwischenfall nicht beeinträchtigt. Die Schadenshöhe beim eingeklemmten Motorboot beträgt ca. 15000 Euro. Ermittlungen zu Ursache dieses Unfalles dauern an.



