POL-NB: Schwer verletzte Radfahrerin im Bereich des Schleusenbeckens in Greifswald Eldena

Greifswald (ots) - Am 16.08.2020 ereignete sich gegen 09:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Greifswalder Yachtweg auf Höhe der dortigen Segelschule. Eine 67-jährige deutsche Fahrradfahrerin fuhr von der Schleuse kommend in Richtung Uferbereich und kam aus bisher ungeklärter Ursache linksseitig vom asphaltierten Gehweg ab. In weiterer Folge geriet diese auf einen Grünstreifen und touchierte ein Tau, welches zur Festmachung des Segelschulschiffes "Greif" dient. Durch den Zusammenstoß verlor die Fahrradfahrerin das Gleichgewicht und fiel von der Kaikante auf die dort im Wasser befindlichen Wellenbrecher. Das Fahrrad sowie ein mitgeführter Rucksack fielen ins Schleusenbecken. Aufgrund des Sturzes erlitt die Radfahrerin schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Greifswald verbracht. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.



Der Unfallhergang wurde durch aufmerksame Zeugen beobachtet, welche der gestürzten Radfahrerin unverzüglich erste Hilfe leisteten. Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg ausdrücklich für das couragierte Verhalten der Hilfeleistenden und weist in diesem Zusammenhang auf die möglichen Gefahren im Ufer- und Hafenbereich hin.



Im Auftrag



Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4680567 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell