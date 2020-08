POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, LK V-G

Greifswald (ots) - Am 16.08.2020 wurde der Polizei um 01:33 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass es gegenwärtig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer größeren Gruppe von Personen im Bereich der Pappelallee in Greifswald kommt. Auf Grund dieser Information wurden umgehend mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort entsandt. Ein am Ereignisort angetroffener 21-jähriger afghanischer Staatsangehöriger gab an, von mehreren deutschen Personen geschlagen worden zu sein. Dieser trug leichte oberflächliche Verletzungen davon. Auf Grund bestehender Verständigungsschwierigkeiten konnten keine weiterführenden Angaben zum Tatgeschehen erlangt werden. Die weiteren Ermittlungen werden am heutigen Tag durch den Kriminaldauerdienst Anklam fortgeführt.



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen vom Tatgeschehen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400 bzw. jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Landespolizei über www.polizei.mvnet.de.



Im Auftrag



Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4680451 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell