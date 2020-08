POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person in Markgrafenheide

Rostock / Markgrafenheide (ots) -



Am Sonnabend den 15.08.2020, kam es gegen 23:13 Uhr in Rostock-Markgrafenheide auf der Warnemünder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer getöteten Person.



Der polnische Fahrzeugführer eines BMW, besetzt mit zwei weiteren polnischen Insassen, kam in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes. Der 34-jährige deutsche Fahrzeugführer des Mercedes wurde in seinem PKW eingeklemmt und verstarb kurze Zeit später an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer sowie ein weiterer Insasse des BMW flüchteten vom Unfallort. Nach Eintreffen der Beamten am Unfallort und durchgeführter Nahbereichssuche wurde ein Fährtensuchhund zum Einsatz gebracht, welcher die Flüchtigen aufspürte. Nach Sachvortrag bei der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft und einer Atemalkoholkontrolle beim unfallverursachenden Fahrzeugführer mit einem Atemalkoholwert von 1,56 Promille wurden weitere strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt.



An beiden beteiligten PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden mit einer geschätzten Schadenshöhe von 18.000 EUR.



Lene Stübke Polizeioberkommissarin Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Sophie Pawelke Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4680417 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell