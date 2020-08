POL-HRO: Betrunkener LKW-Fahrer auf BAB 20

Wismar (ots) -



Am 14.08.2020, gegen 16:00 Uhr erhielt die Autobahnpolizei in Metelsdorf mehrere Hinweise über einen polnischen Sattelzug, welcher in starken Schlangenlinien fuhr. Auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Groß Sarau und Grevesmühlen, Fahrtrichtung Rostock, kam der Fahrzeugführer mit seinem LKW immer wieder von seiner Fahrspur ab und drohte, entweder gegen die Mittelschutzplanke zu stoßen oder nach rechts von der Fahrbahn abzukommen. Die Hinweisgeber und andere Verkehrsteilnehmer trauten sich nicht, den LKW zu überholen. Um das Fahrzeug zu stoppen, wurde auf Höhe der Anschlussstelle Grevesmühlen ein Funkwagen postiert. Die Beamten stellten auch hier zweifelsfrei die Ausfallerscheinungen fest und hielten das Fahrzeug auf dem nächsten Parkplatz an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem polnischen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,87 Promille festgestellt. Dementsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.



Stefan Theobald Dienstgruppenleiter Polizeininspektion Wismar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf



