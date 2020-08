LWSPA M-V: Seenotfall mit Seekajak vor Warnemünde

Waldeck (ots) - Am 13.08.2020, gegen 19:20 Uhr, setzte der einlaufende Motortanker "Chemway Lara" eine Mayday-Meldung ab, dass ca. 2 km östlich der Tonne 13 (ca. 5 km vor Warnemünde) des Fahrwassers Rostock ein gekentertes rotes Kajak gesichtet wurde. Der Seenotrettungskreuzer "Vormann Jantzen", der Segelkatamaran "Salina" sowie das Polizeischlauchboot "MV1" kamen zum Einsatz. Durch den SRK (SRK) "Vormann Jantzen" konnte eine männliche Person mit Unterkühlung aus der Ostsee gerettet werden, das 1er-Kajak wurde durch die "Salina" geborgen. Der 60-jährige Mann aus Niedersachsen wurde im Alten Strom Warnemünde bei einer Körpertemperatur von 32°C notärztlich versorgt, stabilisiert und anschließend in die Notaufnahme der Universitätsklinik Rostock eingeliefert. Durch mitgeführte Sachen konnten die Identität des Kajakführers festgestellt und Angehörige verständigt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



