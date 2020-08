POL-HRO: Jugendliche werfen Steine auf Wassersportler

Rostock (ots) - Gestern kam es zum Versuch einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich der Neubrandenburger Straße in Rostock.



Gegen 12:30 Uhr meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Polizei. Demnach warfen zwei Tatverdächtige mehrere Steine von einer S-Bahnbrücke in die Warnow. Sie warfen diese augenscheinlich gezielt nach vier Wassersportlern, die dort mit ihren Stand Up Paddeln unterwegs waren. Die Geschädigten waren zwei Freundinnen im Altern von 16 und 17 Jahren deutscher Herkunft sowie eine 44-Jährige Frau mit ihrem 11-jährigen Sohn, beide ungarischer Herkunft. Die Steine verfehlten Mutter und Sohn nur knapp. Die Polizeibeamten kamen zum Einsatzort und konnten zwei jugendliche deutsche Tatverdächtige, einen 13 und einen 14-Jährigen, auf frischer Tat ertappen.



Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung auf. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



