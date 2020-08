POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 192 in Waren, LK MSE

Waren (ots) -



Am 10.08.2020 ereignete sich um 14:15 Uhr in Waren (Müritz) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 41-jähriger polnischer Staatsbürger befuhr mit seinem PKW Audi die Strelitzer Straße (B 192) in Richtung Schweriner Damm. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser mit seinem Fahrzeug auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit einem PKW Nissan, welcher durch einen 59-jährigen Deutschen geführt wurde. In weiterer Folge stieß der PKW Audi mit einem dem PKW Nissan folgenden PKW Skoda einer 40 Jahre alten deutschen Fahrzeugführerin zusammen. Die Unfallstelle wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für ca. anderthalb Stunden halbseitig gesperrt. Zur Bindung der ausgelaufenen Betriebsstoffe der am Unfall beteiligten Fahrzeuge kam die Feuerwehr Waren mit 13 Kameraden zum Einsatz.



An den 3 beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 41.000,- Euro. Der PKW Audi und der PKW Nissan waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



