POL-LWL: Herrenlose Kinderbekleidung am Woseriner See - Vorfall stellt sich als harmlos heraus

Woserin/ Sternberg (ots) - Der Fund von Kinderbekleidung am Badestrand des Woseriner Sees in Woserin am Freitag vergangener Woche hat sich nun als harmlos herausgestellt. Der betreffende Besitzer hat sich noch am späten Freitagnachmittag bei der Polizei gemeldet und den Vorfall aufgeklärt. Den Angaben des aus der Region stammenden Mannes zufolge, haben er und sein Sohn die Badestelle zügig verlassen müssen und dabei die Bekleidung des Sohnes vergessen. Für die Polizei ist der Vorfall damit abgeschlossen.



