POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 33-jährigem Rostocker

Rostock (ots) - Der am 6. August als vermisst gemeldete 33-jährige Rostocker ist durch die Rostocker Polizei wohlbehalten wieder aufgefunden worden.



Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Suche. Darüber hinaus werden alle Medien und Radiosender gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Fotos zu dem 33-Jährigen zu löschen.



