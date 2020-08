POL-LWL: Vermisste Frau nach Hinweis aufgegriffen

Parchim (ots) - Im Zuge eines Sucheinsatzes in Parchim hat die Polizei am Sonntagabend nach einem Zeugenhinweis eine vermisste Frau unbeschadet aufgreifen können. Die als bedingt orientierungsfähig geltende 64-jährige Deutsche war seit dem Nachmittag von zu Hause verschwunden, worauf der Ehemann die Polizei informierte. Die Polizei löste daraufhin einen Sucheinsatz aus, an dem auch zwei Fährtenhunde und der Polizeihubschrauber beteiligt waren. Gegen 22 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei, der eine Frau auf der Straße zwischen Möderitz und Zieslübbe gesehen hatte. Die Polizei überprüfte den Hinweis und stellte dabei fest, dass es sich um die seit ca. 14:30 Uhr vermisste Frau handelte. Sie war unverletzt und wurde anschließend ihrer Familie übergeben.



