POL-NB: Brand eines Radladers in der Biogasanlage Wolde

Malchin (ots) -



Am 09.08.2020 gegen 18:05 Uhr führte ein 37-jähriger deutscher Mitarbeiter der Biogasanlage Wolde Ladearbeiten mit einem Radlader auf dem Betriebsgelände durch. Aufgrund eines technischen Defekts geriet dabei der Motor des Arbeitsgerätes in Brand. Der Fahrer konnte den Radlader noch aus dem Gefahrenbereich des Gasspeichers fahren und versuchte anschließend, das Feuer zu löschen. Die hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehren aus Reinberg, Röckwitz und Wildberg kamen mit insgesamt 36 Einsatzkräften am Ereignisort zum Einsatz und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Der Schaden wird auf ca. 30.000,- EUR geschätzt. Durch das umsichtige Verhalten des Fahrzeugführers konnte Schlimmeres verhindert werden.



Im Auftrag



Matthias Peter Polizeiführer vom Dienst



Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4674701 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell