POL-HRO: Fahrzeugführer will sich einer Verkehrskontrolle entziehen und beschädigt ein Einsatzfahrzeug

Laage (ots) - In der Nacht zum 09.08.2020 kam es in der Nähe der Ortschaft Laage zu einer Verfolgungsfahrt bei der ein Dienstfahrzeug der Polizei beschädigt und zwei Einsatzbeamte leicht verletzt wurden. Der deutsche Fahrzeugführer entzog sich in der Ortslage Kritzkow einer Verkehrskontrolle, nachdem er mit dem Verdacht der Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln konfrontiert wurde.



Während der Nacheile, an der mehrere Einsatzfahrzeuge beteiligt waren, kam es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeugführer und einem Dienstfahrzeug, wobei Sachschaden entstand. Die Fahrt wurde letztendlich in Laage beendet.



Bei der folgenden Durchsuchung wurden Betäubungsmittel im Fahrzeug festgestellt. Der 32jährige wurde einer Blutprobenentnahme zugeführt. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde er anschließend wieder entlassen.



Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes gefertigt.



Katja Bergemann Polizeikommissarin Polizeireivier Bützow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Sophie Pawelke Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4674700 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell