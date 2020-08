POL-HRO: Kontrolle von Motorradfahrern auf der B 110 im Landkreis Rostock - bei jedem Fünften mit Beanstandungen

Broderstorf (LK Rostock) (ots) - Am heutigen Tage führten Polizeibeamte des AVPR Dummerstorf und des Polizeirevieres Sanitz in der Ortslage Broderstorf (Landkreis Rostock) eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Motorrad durch.



In der Zeit von 11:00 - 15:00 Uhr wurden insgesamt 50 Motorradfahrer und deren Maschinen kontrolliert.



Bei jedem Fünften gab es Beanstandungen wegen technischer Unzulänglichkeiten. Für zwei Kräder mussten Anzeigen wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis gefertigt werden. In beiden Fällen ging es um Manipulationen an den Auspuffanlagen. Des Weiteren wurden in acht Fällen Verwarnungen wegen anderer technischer Unzulässigkeiten an den Maschinen ausgesprochen. Außerdem fertigten die Beamten vier Mängelberichte.



Axel Ulrich Dienstgruppenleiter Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf



