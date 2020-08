POL-HRO: Zwei LKW auf Tankstellengelände abgebrannt

Wittenburg (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 15:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Tankstelle im Mühlenring in Wittenburg gerufen. Dort war ein LKW in Brand geraten. Der ungarische Fahrer hatte noch versucht das Feuer zu löschen, musste dies aber aufgeben. Der Brand weitete sich auf einen daneben stehenden Stattelzug aus. Beide Gespanne brannten vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Einrichtungen der Tankstelle wurden nicht beschädigt.



Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Ein Sachverständiger für Brandursachenermittlungen wird den LKW dazu noch untersuchen. Das Kriminalkommissariat Ludwigslust führt die weiteren Ermittlungen.



Um 19.45 Uhr war die Feuerwehr erneut vor Ort, weil das Feuer nochmals aufflammte.



Gert Frahm Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Sophie Pawelke Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4674260 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell