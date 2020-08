POL-NB: Feststellung eines Fahrzeugführers unter erheblicher Alkoholeinwirkung

Sassnitz (ots) -



Am 07.08.2020 gegen 20:30 Uhr teilte eine Zeugin über den Polizeinotruf mit, dass eine männliche Person soeben mit ihrem Fahrzeug in Altenkirchen losgefahren ist. Zuvor soll diese jedoch Alkohol konsumiert haben. Der 36-jährige deutsche Tatverdächtige konnte kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Sassnitz an der Wohnanschrift angetroffen werden.



Eine Atemalkoholkontrolle beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,09 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme im Sana Krankenhaus in Bergen durchgeführt. Der verantwortliche Fahrzeugführer muss sich nun wegen eines Verstoßes wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.



