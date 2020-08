POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Demmin

Demmin (ots) -



Am 07.08.2020 ereignete sich in der Deutsch-Kroner-Straße in Demmin gegen 21:05 Uhr ein Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten Traktors mit Anhänger.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 19-jährige Deutsche aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit seinem Traktor die Deutsch-Kroner-Straße in Richtung des Kreisverkehrs Treptower Straße/Stavenhagener Straße. Aufgrund von Unaufmerksamkeit kam dieser kurz nach dem Kreuzungsbereich zum Kahldenwallweg mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen und fuhr weiter über den Fußweg. Anschließend kam der Fahrer mit der rechten Seite seines Fahrzeuggespanns gegen die Wand einer Garage, beschädigte diese und konnte das Fahrzeug erst dann anhalten.



Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 EUR. Zur Sicherung der Garage kam die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Demmin mit insgesamt 17 Kameraden zum Einsatz. Das Fahrzeuggespann war fahrbereit und wurde von einem Verantwortlichen übernommen.



