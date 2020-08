POL-NB: Wertvolle Bordtechnik aus Landmaschinen entwendet

Pasewalk (ots) - In Rollwitz (bei Pasewalk) drangen bisher unbekannte Täter auf das Gelände eines Industrieunternehmens für landwirtschaftliche Dienstleistungen.



Hier brachen sie in drei Traktoren des Herstellers Case ein und entwendeten aus diesen Bordcomputer (Monitore) und von einem eine GPS-Antenne. Das erlangte Gut hat einen Wert von etwa 16.000 EUR. In zwei weitere Traktoren wurde versucht einzudringen, dabei wurden die Landmaschinen beschädigt.



Der Tatzeitraum konnte bisher auf Ende Juli bis zum 06.08.20 eingegrenzt werden. Der Kriminaldauerdienst Anklam befand sich zur Spurensicherung im Einsatz.



Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernimmt die Ermittlungen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle



