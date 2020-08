POL-LWL: Herrenlose Kinderbekleidung am Badesee entdeckt- Polizei im Einsatz

Woserin/ Sternberg (ots) - Der Fund von Kinderbekleidung an der Badestelle des Woseriner Sees in Woserin hat in der Nacht zum Freitag einen Sucheinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Zeuge hatte am späten Donnerstagabend im Uferbereich unter anderem ein Shirt, eine Hose und Sandalen entdeckt, die der Konfektionsgröße entsprechend einem 7 bis 10 Jahre alten Kind gehören könnten. Die hinzugezogene Polizei suchte daraufhin den Uferbereich als auch den Schilfgürtel des Sees ab. Die Suchmaßnahmen erstreckten sich ebenfalls auf den angrenzenden Ort. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz, der eine Spur bis zu einem nahegelegenen Parkplatz verfolgte, die sich dort verlor. Zudem kam der Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera zum Einsatz und unterstützte die Suche aus der Luft. Im Ergebnis der Suche haben sich jedoch keine Hinweise auf eine hilflose oder verunglückte Person ergeben. Eine entsprechende Vermisstenanzeige liegt der Polizei derzeit ebenfalls nicht vor. Abgesehen von einer Suche am heutigen Freitag durch die Wasserschutzpolizei auf der Wasseroberfläche des Sees, wurden die landseitigen Suchmaßnahmen zunächst unterbrochen. Sollten sich neue Anhaltspunkte ergeben, werden diese jedoch umgehend fortgesetzt. Die Polizei erhofft sich durch die Veröffentlichung eines Fotos, auf dem die gefundene Kinderbekleidung abgebildet ist, Hinweise zu dessen Besitzer. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.



