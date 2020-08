POL-HWI: Polizei sucht Eigentümer sichergestellter Gegenstände

Wismar (ots) - Bereits Anfang Juli 2020 stellten Beamte der Wismarer Polizei in einem offenbar verlassenen Garten der Gartenanlage "Am Karpfenteich E.V." mehrere Gegenstände sicher, die wahrscheinlich aus Diebstahlshandlungen stammen. Einem Teil dieser Gegenstände konnte bislang kein Eigentümer zugeordnet werden.



Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich um eine Heckenschere, zwei Kettensägen, einen Akkuschrauber, zwei Werkzeugkästen, einen Freischneider, einen Häcksler sowie fünf Rasenmäher.



Wer sein Eigentum auf dem beigefügten Bild wiedererkennt oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wismar unter den Telefonnummern 03841 203-122 oder -126 zu melden.



