POL-LWL: Ermittlungen nach tödlichem Verkehrsunfall dauern an (Ergänzungsmeldung)

Rastow (ots) - Nach einem folgenschweren Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Rastow, bei dem eine 84-jährige Fahrradfahrerin ums Leben kam, dauern die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache weiterhin an. Die Polizei hat hierzu auch einen technischen Sachverständigen hinzugezogen. An einer Einmündung in der Ortslage war es kurz vor 11 Uhr zu einer Kollision zwischen der Fahrradfahrerin und einem PKW gekommen.



