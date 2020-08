POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin

Zislow (ots) - Am 06.08.2020 gegen 11:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 26 bei Zislow zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin, bei dem die Radfahrerin schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 91-jährige deutsche Fahrzeugführer die Kreisstraße 26, als er am Ortsausgang Zislow in Richtung Adamshoffnung aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einer 53-jährigen deutschen Radfahrerin kollidierte. Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg geflogen. Der 91-jährige Unfallverursacher wies deutliche Ausfallerscheinungen auf und war schlecht orientiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde der Führerschein des 91-Jährigen beschlagnahmt sowie eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.



Zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallursache wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Die Führerscheinstelle wird über den Unfallhergang informiert.



