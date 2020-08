POL-HWI: Telefonbetrüger scheiterten an Seniorinnen

Wismar (ots) - Gestern Nachmittag informierte eine 79-jährige Frau die Wismarer Polizei darüber, dass ein unbekannter Anrufer versucht habe, sie zu betrügen. Die Beamten suchten die Seniorin und ihre 83-jährige Schwester in der Folge auf. Die beiden Frauen teilten mit, dass sie zuvor von einem Mann angerufen worden seien, der sich mit Staatsanwaltschaft Hamburg vorgestellt und 9.000 EUR gefordert habe. Dieses Geld, so die 79-Jährige, wollte der angebliche Staatsanwalt dann an ein Gericht weiterleiten. Die Seniorin ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie gab dem Anrufer dann zu verstehen, dass sie das Geld nicht überweisen und die Polizei hinzuziehen werde. Dann beendete sie das Gespräch und erstattete Anzeige.



Bei den 79- und 83-jährigen Frauen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige



