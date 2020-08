POL-HRO: Räuberische Erpressungen aufgeklärt

Rostock (ots) - Den Ermittlern der Rostocker Kriminalpolizei ist die Aufklärung von gleich zwei Fällen von räuberischer Erpressung gelungen. Beide ereigneten sich am 6. Juli im Bereich Rostock Evershagen, bei denen die Geschädigten jeweils mit dem Fahrrad verfolgt und die Handys entwendet wurden.



Der erste Vorfall fand kurz vor 18 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt Evershagen statt. Ein Tatverdächtiger forderte einen 15-jährigen Geschädigten zum Stehenbleiben auf und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend zwang ihn ein zweiter Tatverdächtiger, den Inhalt seiner Tasche herauszugeben, dem dieser nachkam. Die Gegenstände im Wert von ca. 250 Euro nahm der Tatverdächtige an sich. Als die Geschädigten die Polizei verständigten, flohen beide Tatverdächtigen vom Tatort.



Im zweiten Sachverhalt, der fast zeitgleich verlief, wurde ein 18-jähriger Geschädigter an der S-Bahnbrücke Schmarl-Evershagen von zwei männlichen Tatverdächtigen angesprochen und aufgefordert, sein Handy zu entsperren und herauszugeben. Aus Angst vor einer körperlichen Auseinandersetzung händigte dieser das Handy aus. Nach einer umfangreichen Nahbereichsfahndung konnte ein 13-jähriger Tatverdächtiger erfolgreich durch die Polizeibeamten festgestellt werden.



Durch die umfangreichen und zeitnahen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten schließlich alle weiteren drei Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 17 Jahren ausfindig gemacht werden. Alle von ihnen sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen wegen räuberischer Erpressung auf. Bei den Beteiligten handelt es sich um Personen deutscher Herkunft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock Sarah Schüler Ulmenstr. 54 18057 Rostock Telefon: 0381/4916-3041 E-Mail: sarah.schueler@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit? www.twitter.com/polizei_rostock https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4672512 OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell