POL-HRO: 33-jähriger Rostocker vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bittet erneut um Mithilfe bei der Suche nach dem 33-jährigen Axel MÖLLER aus Rostock.



Bekleidung:



- orangenes T-Shirt - kurze Hose - grau-weiße Badelatschen



Nach jetzigem Erkenntnisstand verließ Herr Möller am 4. August 2020 die Universitätsmedizin Rostock Zentrum für Nervenheilkunde (UNK) in Gehlsdorf. Es gibt derzeit keinerlei Anhaltspunkte, wo er sich aufhalten könnte. Allerdings mag der Vermisste Angelreviere. Bei der letzten Suche nach ihm wurde er im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel angetroffen. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.



Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe und Verständigung der Polizei beim Sehen bzw. Antreffen der vermissten Person.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



