POL-NB: Brand eines Traktors, Landkreis MSE

Am 05.08.2020 kam es gegen 23:30 Uhr auf einem Feld nahe des Ortes Zarnekow zu einem Brand eines Traktors. Der 18-jährige deutsche Traktorfahrer bemerkte während der Fahrt, dass Qualm aus dem Motorraum des Traktors der Marke John Deere aufstieg und bremste das Fahrzeug ab. Anschließend brannte der Traktor in voller Ausdehnung.Im Löscheinsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Zarnekow, Brudersdorf, Dargun und Demmin die den Brand löschten.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000,-Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt.



