POL-HRO: 10-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall in Zieslübbe schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Parchim (ots) - Am Dienstagabend, dem 04.08.2020 gegen 19 Uhr kam es in Zieslübbe (LK Ludwigslust-Parchim) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Das Kind befuhr die Bahnhofstraße mit seinem Fahrrad und wurde von einem unbekannten Kraftfahrzeug erfasst. Das Mädchen kam zu Fall und erlitt unter anderem eine Fraktur des Armes sowie mehrere Schürfwunden und Prellungen. Das Kraftfahrzeug entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der Unfall wurde am Mittwochabend beim Polizeihauptrevier Parchim zu Protokoll gegeben. Bisher gibt es zum Unfallhergang und zum Verursacher keine Erkenntnisse, so dass die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Wer kann Hinweise zum verursachenden Kraftfahrzeug, zum Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang geben? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Parchim unter der Telefonnummer: 03871-600224, jede andere Polizeidienststelle und die Internetwache unter: www.polizei.mvnet.de entgegen.



