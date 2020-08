POL-NB: Badeunfall in 17429 Seebad Bansin- 18-Jährige erfolgreich von Rettungsschwimmern der Wasserwacht gerettet

PR Heringsdorf (ots) -



Nach einem Badeunfall am Strand von Bansin konnten Rettungsschwimmer am späten Mittwochnachmittag (gegen 16:00 Uhr) eine 18-jährige deutsche Urlauberin erfolgreich reanimieren. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befand sich die Frau im kniehohem Wasser und trieb wenige Augenblicke später im Wasser. Die eingesetzten Rettungsschwimmer vom Rettungsturm 8 erkannten die Situation und zogen das Unglücksopfer aus dem Wasser. Es erfolgte sofort eine erfolgreiche Reanimierung. Durch einen Rettungshubschrauber wurde die Frau zur weiteren Untersuchung in eine Klinik geflogen. Der Gesundheitszustand ist nicht lebensbedrohlich.



Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



