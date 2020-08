POL-NB: Drei Platzverweise bei SPD-Infostand in Stralsund

PHR Stralsund (ots) - Heute hat der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums Strelapark in Stralsund kurz nach 15:00 Uhr die Polizei verständigt, um im Zusammenhang mit einem SPD-Infostand drei Störer zu melden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bundesvorsitzende Saskia Esken und Sonja Steffen (MDB) im Rahmen einer Dialogtour im Gespräch mit Bürgern.



Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich das Trio in einigen Metern Entfernung zum Infostand aufgestellt. Sie hielten Schilder mit den Aufschriften ´SPD-Idioten´ und ´58 Antifa selbstverständlich Saskia Esken´ hoch und machten durch laute Zwischenrufe auf sich aufmerksam. Der Aufforderung des Sicherheitspersonals des Zentrums, sich zu entfernen, sind sie nicht nachgekommen.



Nach Eintreffen der Beamten des Hauptreviers Stralsund wurden die Personalien der Störer festgestellt und gegen die 42, 39 und 62 Jahre alten Deutschen Platzverweise ausgesprochen. Diesen kamen die drei Männer nach. Nach jetzigem Kenntnisstand gab es vor Eintreffen der Beamten keine Bedrohungslage.



Gegen die drei Männer wird derzeit wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Telefon: 0395/5582-2041 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4671903 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell