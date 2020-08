POL-HWI: Sekundenschlaf auf der Autobahn

Schönberg (ots) - Gestern Nacht, 01:25 Uhr, wurde das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf über einen Verkehrsunfall auf der A 20 in Höhe der Raststätte Schönberger Land Süd (FR Rostock) informiert. Den übereinstimmenden Angaben der Beteiligten zufolge war ein 25-jähriger Deutscher mit seinem Pkw-Anhängergespann auf einen vorausfahrenden Ford mit Anhänger aufgefahren. Der 30-jährige deutsche Ford-Fahrer verletzte sich dabei offenbar leicht. Er verzichtete jedoch ausdrücklich auf eine medizinische Versorgung vor Ort. Ursächlich für das Auffahren war ein sogenannter Sekundenschlaf des 25-Jährigen. Der Mann war bereits seit mehreren Stunden unterwegs. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.



