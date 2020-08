POL-ANK: Zusammenstoß von Traktor und Radfahrerin: 63-Jährige schwer verletzt

Greifswald (ots) - Heute Vormittag (05. August 2020, 11.00 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall in Greifswald, bei dem eine 63-jährige deutsche Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau auf dem Fahrradstreifen der Anklamer Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Hans-Beimler-Straße. Ein ebenso aus der Innenstadt kommender Traktor wollte die Radfahrerin schließlich überholen, aufgrund einer Fahrbahnverengung auf Höhe einer Verkehrsinsel kam es jedoch zur Berührung beider Verkehrsteilnehmer, sodass die Radfahrerin stürzte und sich in der Folge schwere Verletzungen hinzuzog.



