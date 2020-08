POL-LWL: Leichtlastwagen in Brand geraten

Lübtheen (ots) - In Lübtheen ist am Mittwochvormittag ein Leichtlastwagen durch ein Feuer zerstört worden. Verletzt wurde dabei niemand. Das Feuer soll plötzlich im Innenraum des Nutzfahrzeuges der Marke Mulitcar ausgebrochen sein. Anschließend rollte das Fahrzeug gegen eine Hauswand und kam dort zum Stehen. Die alarmierte Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug anschließend. Der entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf über 20.000 Euro belaufen. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.



