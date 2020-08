POL-LWL: Frau mit Elektrofahrrad gestürzt

Borkow/ Sternberg (ots) - In Borkow hat sich am Mittwochvormittag eine Frau bei einem Sturz mit ihrem Elektrofahrrad schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau mit einem Pedal ihres E- Bikes an einen Bordstein geraten und dann gestürzt sein. Die 58 Jahre alte deutsche Frau kam anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.



