POL-NB: Badeunfall in Rechlin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Polizeirevier Röbel (ots) -



Am 04.08.2020, gegen 16:15 Uhr, kam es am Strand von Rechlin zu einem Badeunfall. Nach ersten Informationen wurde eine 73-jährige deutsche Staatsangehörige von mehreren Zeugen bewusstlos aus der Müritz geborgen. Die Zeugen begannen sofort mit den Reanimationsmaßnahmen. Die alarmierten Rettungskräfte führten die Reanimation fort und verbrachten die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Neustrelitz. Dort verstarb sie jedoch wenige Stunden später. Anzeichen für eine Straftat liegen nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache hat der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg aufgenommen.



