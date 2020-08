POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: 52-Jähriger aus Greifswald vermisst

Greifswald (ots) - Seit dem 04. August 2020, um 12.00 Uhr, wird in Greifswald der 52 Jahre alte Ralf Kohn vermisst. Er hat sich in unbekannte Richtung aus der Häuslichkeit entfernt und benötigt medizinische Hilfe. Herr Kohn ist ca. 1,90 m groß, schlank und hat eine Halbglatze sowie auch einen Dreitagebart. Er trägt ein hellblaues Hemd, eine dunkelblaue Jeans und Latschen der Marke Camp David. Er trägt zudem eine schwarze Armbanduhr und führt eine Reisetasche mit sich.



Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt sie in Greifswald unter Telefon 03834/5400 sowie jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Anklam Pressestelle Katrin Kleedehn Telefon: 039712513040 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



