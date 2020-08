POL-ANK: Zufallsfund bei Einsatz in Wolgast: Schlafmohn-Plantage entdeck

Wolgast (ots) - Gestern Nachmittag (03.08.2020) kam es gegen 16.00 Uhr in der Wolgaster Innenstadt zu einem Einsatz des Gesundheitsamtes, bei dem die Polizei zunächst unterstützend mitwirkte. Hintergrund des Einsatzes war die Probenentnahme eines Covid-19-Erkrankten. Im Rahmen des Unterstützungseinsatzes wurde schließlich auf dem Hof des Objektes in der Wilhelmstraße eine kleinere Schlafmohn-Plantage entdeckt. Insgesamt fünf große Säcke - etwa 15qm - Schlafmohn wurden durch die Kollegen des Wolgaster Reviers sichergestellt. Auch der KDD kam dabei zum Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



