POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden und vier verletzten Personen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Am 03.08.2020 um 19:15 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 264, Ortsdurchfahrt Trassenheide, ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 41-jährige ortsansässige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford B-Max auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem PKW Mercedes E230 einer 39-jährigen deutschen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Wuppertal (NRW). Diese befand sich mit ihren 5 und 9 Jahre alten Kindern im PKW. Sowohl der Fahrer des Ford als auch alle Insassen des Mercedes wurden verletzt und zur weiteren medizinischen Betreuung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Frau mit ihren Kindern wurde stationär zur Beobachtung im Klinikum Greifswald aufgenommen. Beim Fahrer des PKW Ford wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,82 Promille ergab. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Verkehrsgefährdung gegen ihn erstattet. Er wurde im Krankenhaus Wolgast ambulant behandelt und nach einer Blutprobenentnahme wieder entlassen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000,- Euro. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



