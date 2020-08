POL-HRO: Feuer im Wismarer Hafen

Wismar (ots) - Im Bereich des Wismarer Hafens kommt es derzeit zu einer verstärkten Rauchentwicklung. Bei einem Holzverarbeitungsbetrieb ist ein größerer Stapel von Holzabfällen aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Bevölkerung wird angehalten, den Bereich um das Haffeld zu meiden und weiträumig zu umfahren. Bewohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an.



Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Dirk Hoffmann Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



