POL-ANK: GDE Vorpommern Greifswald beendet illegales Autorennen: Zeugen gesucht

Zinnowitz (ots) - Wie bereits durch die Bundespolizeiinspektion Pasewalk berichtet, kam es in der vergangenen Nacht gegen 22.00 Uhr auf der Insel Usedom (B111) zu einem illegalen Autorennen (Pressemitteilung vom 03.08.2020, 10.58 Uhr). Die Kriminalpolizei hat derweil die Ermittlungen gegen die beiden 20-Jährigen sowie auch den 21-Jährigen wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder gar involviert waren. Hinweise nimmt die Kripo in Heringsdorf unter 038378 279 145, aber auch das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790 entgegen.



Polizeiinspektion Anklam Pressestelle Katrin Kleedehn Telefon: 039712513040 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



