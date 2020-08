POL-NB: Einbruch in einen landwirtschaftlichen Betrieb - Diebesgut im Fahrzeug eines polnischen Tatverdächtigen wieder aufgefunden

Möllenbeck / Paswalk (ots) - In der Nacht vom 30.07.2020 zum 31.07.2020 wurde in einen Landwirtschaftsbetrieb in Möllenbeck eingebrochen und ein Rasentraktor der Marke Husquarna sowie diverse Markenwerkzeuge im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro entwendet. Die Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz waren zur Anzeigenaufnahme vor Ort. Währenddessen haben die Beamten die Info bekommen, dass es das Diebesgut wahrscheinlich wieder aufgefunden wurde:



Am 31.05.2020 gegen 05:30 Uhr haben die Beamten der Bundespolizei auf einem Tankstellengelände in der Anklamer Straße in Pasewalk einen Transporter der Marke VW T4 mit polnischen Kennzeichen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass sich auf der Ladefläche des Transporters verschiedene Markenwerkzeuge sowie ein Rasentraktor befinden. Der 31-jährige polnische Fahrzeugführer ist bereits wegen Bandendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Er war sichtlich nervös bei der Kontrolle. Da der Verdacht der Hehlerei bestand, erfolgten die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen sowie die Sicherstellung der Werkzeuge und des Fahrzeuges. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Anklam wurden zur Spurensicherung eingesetzt.



In der Folge erfolgte eine Abstimmung zwischen den Dienststellen, wodurch bekannt wurde, dass es sich bei den festgestellten Werkzeugen im Fahrzeug des 31-Jährigen um die entwendeten Werkzeuge aus dem Landwirtschaftsbetrieb in Möllenbeck handelt.



Nach Abschluss der Beschuldigtenvernehmung (in der Nacht vom 31.07.-01.08.2020) wurde der 31-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die entwendeten Werkzeuge können nach Abschluss der polizeilichen Untersuchung an den Eigentümer übergeben werden.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4669316 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell