POL-LWL: Zwei Verletzte bei Fahrradunfall

Pampow (ots) - Bei einem Fahrradunfall auf der B 321 zwischen Warsow und Pampow sind am Sonnabend zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren zwei Fahrradfahrer hintereinander die Bundesstraße, als der vorausfahrende Radfahrer plötzlich eine Warnbake streifte und dabei stürzte. Dabei erlitt der 42-jährige Deutsche leichte Verletzungen. Die nachfolgende Fahrradfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in die Unfallstelle. Die 32-jährige Deutsche kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



