POL-LWL: Autofahrer nach Unfallflucht gestellt

Grabow (ots) - Kurz nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag auf der BAB 14 bei Schwerin hat die Polizei den flüchtigen Autofahrer stellen können. Der 33-jährige Autofahrer soll nach einem Zusammenstoß mit einem mit einem anderen PKW davongefahren zu sein. Bei der Karambolage wurde zwar niemand verletzt, jedoch kam es an beiden Fahrzeugen zu erheblichen Sachschäden. Mit seinem PKW setzte der Mann dann die Flucht in Richtung Ludwigslust fort, wobei ein anderer Autofahrer auf den erheblich beschädigten Wagen aufmerksam wurde und die Polizei informierte. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Flüchtigen wenig später an der Anschlussstelle Grabow und kontrollierte ihn. Nach Angaben der Polizisten war der 33-jährige Deutsche augenscheinlich alkoholisiert. Einen Atemalkoholtest lehnte der Fahrer jedoch ab. Er wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4668763 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell