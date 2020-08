POL-NB: Brand eines Traktors mit Anhänger

Pasewalk (ots) -



Am 02.08.2020 kam es gegen 19:20 Uhr auf der Strecke zwischen Fahrenwalde und Heidemühle, im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu einem Brand eines Traktors. Das Feuer griff auf den Anhänger über, auf dem 10 Strohballen geladen waren. Die 34-jährige deutsche Traktorführerin bemerkte während der Fahrt eine Warnleuchte im Display des Traktors der Marke Fendt und bremste das Fahrzeug ab. Anschließend gab es einen lauten Knall aus dem hinteren Bereich der Zugmaschine. Als sie das Fahrzeug verlassen hatte begann das Fahrzeug zu brennen. Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren gelang es, den Anhänger von der Zugmaschine zu lösen, jedoch konnten sie ein Übergreifen der Flammen auf die Strohballen nicht verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 24.000,-Euro. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Züsedom, Fahrenwalde, Pasewalk und Brüssow befanden sich zur Brandbekämpfung im Einsatz.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4668356 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell