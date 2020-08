POL-HRO: Dank Hinweisgeber - Mann aus hilfloser Lage befreit

Bad Doberan (ots) -



Am 02.08.20 wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock um 13:15 Uhr darüber benachrichtigt, dass aus Richtung der Torflöcher, zwischen Börgerende-Rethwisch und Bad Doberan Hilferufe zu hören sind. Durch die verständigten Polizeikräfte des Polizeihauptreviers Bad Doberan, die Feuerwehren Börgerende-Rethwisch und Bad Doberan wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Hierbei kam auch eine Drohne des Katastrophenschutz zum Einsatz. Im Verlauf der Maßnahmen konnte der hilflose, 18-jährige deutsche Mann, welcher bereits 6 Stunden durch das dortige Moor irrte, durch den Hinweisgeber und zwei Kolleginnen aus dem Moor geborgen und aus dem Gebiet geleitet werden. Der Gerettete war aufgrund der fortgeschrittenen Dauer seiner Hilflosigkeit stark dehydriert und benötigte dringend medizinische Hilfe. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille.



Er wurde daher durch einen vor Ort eingesetzten Rettungswagen zur weiteren Behandlung in den Schockraum der Südstadtklinik Rostock verbracht.



Wie es zu der hilflosen Lage des jungen Mannes kam, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Ein besonderen Dank gilt dem ortskundigen Hinweisgeber, welcher die Einsatzleitstelle verständigte und die Polizisten durch das Gebiet bis zum jungen Mann begleitete und am Ende so tatkräftig dabei half, den Mann aus seiner hilflosen Lage zu befreien.



Karth Polizeikommissar Polizeiinspektion Güstrow - Polizeihauptrevier Bad Doberan -



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Sophie Pawelke Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4668295 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell