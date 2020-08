POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf BAB 20

Wismar (ots) -



Am 02.08.2020 ereignete sich auf der BAB 20, zwischen Wismar und Kreuz Wismar auf der Richtungsfahrbahn Stettin gegen 02:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.



Ein PKW Skoda, besetzt mit drei Personen, befuhr die BAB 20 in Richtung Rostock. Aus noch unbekannter Ursache fuhr ein PKW BMW, besetzt mit einem 28-jährigen männlichen Fahrer von hinten auf den PKW Skoda auf.



Der 45-jährige Fahrer des PKW Skoda sowie dessen 19-jährige Mitfahrerin wurden durch den Aufprall tödlich verletzt, ein weiterer 19-jähriger Mitfahrer des PKW Skoda wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.



Der Fahrer des PKW BMW blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest beim BMW-Fahrer ergab einen Wert von 2,11 Promille. An beiden PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 24.000,-EUR.



Die BAB 20, Fahrtrichtung Stettin, wurde für die Unfallaufnahme durch das Autobahnverkehrs- und Polizeireviers Metelsdorf mehrere Stunden gesperrt, ist mittlerweile allerdings wieder für den Verkehr freigegeben. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter der DEKRA zur Erforschung des Unfallhergangs beauftragt.



Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Kriminalpolizei.



Sofern keine gesonderte Erwähnung stattfindet, haben alle Beteiligten die deutsche Staatsbürgerschaft.



