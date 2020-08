POL-NB: Verkehrsunfall auf der L272 unter Alkoholeinwirkung

Demmin (LK MSE) (ots) - Am 02.08.2020 ereignete sich gegen 04:00 Uhr auf der L272 kurz vor dem Ortseingang Lindenberg (LK MSE) ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Der 35-jährige deutsche Skoda-Fahrer fuhr aus Richtung Krusemarkshagen in Richtung Lindenberg und kam kurz vor der Ortschaft Lindenberg mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Straßenbaum und überschlug sich in der weiteren Folge. Das Fahrzeug kam auf der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer, der sich selbstständig aus dem Pkw befreien konnte, erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Bergung des Pkw und zur Unfallaufnahme war die L272 für ca. zwei Stunden gesperrt. Während der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme erfolgte die Sicherstellung des Führerscheines des Beschuldigten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.500 EUR.



